Saša Matić Mostarce uveo u 2026. godinu

Na hiljade Mostaraca i turista iz cijele BiH, ali i regiona, uprkos hladnoći, uživaju u novogodišnjem koncertu iza Stare gimnazije.

Nakon Trash benda, publika je sa oduševljenjem dočekala nastup popularnog pjevača narodne muzike, Saše Matića, koji je odmah počeo nizati svoje hitove.