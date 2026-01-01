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Saša Matić Mostarce uveo u 2026. godinu

Nakon odbrojavanja na bini mu se pridružio gradonačelnik Mostara, Mario Kordić

Saša Matić Mostarce uveo u 2026. godinu - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
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Meliha Smajkic
Piše: Meliha Smajkic

1.1.2026

Na hiljade Mostaraca i turista iz cijele BiH, ali i regiona, uprkos hladnoći, uživaju u novogodišnjem koncertu iza Stare gimnazije.

Nakon Trash benda, publika je sa oduševljenjem dočekala nastup popularnog pjevača narodne muzike, Saše Matića, koji je odmah počeo nizati svoje hitove.

Ovaj, jedan od omiljenih izvođača regionalne muzičke scene, u Mostaru je priredio sjajnu atmosferu i Mostarce uveo u 2026.godine. Nakon odbrojavanja na bini mu se pridružio gradonačelnik Mostara, Mario Kordić, koji je svojim sugrađanima i gostima iz drugih gradova čestitao Novu godinu.

Odmah potom nastavljena je zabava, a gotovo ovo svaku Matićevu pjesmu publika je horski pjevala.

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# SAŠA MATIĆ
# NOVA GODINA
# MOSTAR
# BIH
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