Endži Kočan objavio "Pobjednika": Tim koji pobjeđuje ne mijenjam

Endži Kočan objavio je spot za novu pjesmu "Pobjednik". Sve popularniji pjevač nastavio je saradnju sa producentom Kenanom Fejzićem Ćinom i njegovom produkcijom WS Music“.

- Uvijek želim biti prvi i pobjednik, tako da mi naslov posljednje pjesme baš odgovara. Posebno mjesto u mom životu i karijeri zauzima Sarajevo, grad za koji sam snažno emotivno vezan i zato mi je posebno drago što sam i drugi spot snimio u šeheru. Ne smijem zaboraviti ni svoju Podgoricu koja je poput Sarajeva. Drago mi je što sarađujem sa sarajevskim muzičarima i autorima, ali i Dinom Kadragićem koji je režirao moja posljednja dva spota.