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Endži Kočan objavio "Pobjednika": Tim koji pobjeđuje ne mijenjam

Uvijek želim biti prvi i pobjednik, tako da mi naslov posljednje pjesme baš odgovara, kazao je

Instagram

E. A.

20.1.2026

Endži Kočan objavio je spot za novu pjesmu "Pobjednik". Sve popularniji pjevač nastavio je saradnju sa producentom Kenanom Fejzićem Ćinom i njegovom produkcijom WS Music“.

- Uvijek želim biti prvi i pobjednik, tako da mi naslov posljednje pjesme baš odgovara. Posebno mjesto u mom životu i karijeri zauzima Sarajevo, grad za koji sam snažno emotivno vezan i zato mi je posebno drago što sam i drugi spot snimio u šeheru. Ne smijem zaboraviti ni svoju Podgoricu koja je poput Sarajeva. Drago mi je što sarađujem sa sarajevskim muzičarima i autorima, ali i Dinom Kadragićem koji je režirao moja posljednja dva spota.

Tim koji pobjeđuje ne mijenjam. Posebno bih se zahvalio „WS Music“, bosansko-balkanskoj produkciji sa sjedištem u Austriji, na čijem je čelu Ćina, jer je vrhunski odradio posao. Velika zahvalnost ide i maestru Muhamedu Šehiću Hamiću sa kojim nastupam u posljednje vrijeme ", kaže Kočan.

Endži je rođen u Podgorici, gdje je proveo djetinjstvo, a sa muzikom se upoznao veoma rano – harmoniku je dobio sa svega pet godina. Roditelji su prepoznali njegov talenat i upisali ga u muzičku školu, koju je pohađao do 11. godine.

Nakon toga se sa porodicom seli u Luksemburg, gdje započinje muzičku karijeru.

# ENDŽI KOČAN
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