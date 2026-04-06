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POZNATA LICA U ZETRI

Džejla Ramović stigla na peti koncert Čole

Njen dolazak dodatno je privukao pažnju

Džejla Ramović stigla na peti koncert Čole - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
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Eldar Abaz
Piše: Eldar Abaz

6.4.2026

Među publikom na večerašnjem, petom koncertu Zdravka Čolića u sarajevskoj Zetri našla se i mlada pjevačica Džejla Ramović, koja je stigla kako bi uživala u završnici ovog velikog muzičkog spektakla.

Ramović je, zajedno s brojnim posjetiocima, dio atmosfere koja je i ove večeri ispunila Zetru do posljednjeg mjesta, potvrđujući još jednom koliko interesovanje vlada za nastupe jednog od najvećih regionalnih izvođača.

Njen dolazak dodatno je privukao pažnju, a večer u kojoj Čolić zatvara niz od pet koncerata proteći će u znaku emocija, hitova i posebne energije koju publika i izvođač međusobno razmjenjuju.

# ZETRA
# ZDRAVKO ČOLIĆ
# DŽEJLA RAMOVIĆ
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