Džejla Ramović stigla na peti koncert Čole

Među publikom na večerašnjem, petom koncertu Zdravka Čolića u sarajevskoj Zetri našla se i mlada pjevačica Džejla Ramović, koja je stigla kako bi uživala u završnici ovog velikog muzičkog spektakla.

Ramović je, zajedno s brojnim posjetiocima, dio atmosfere koja je i ove večeri ispunila Zetru do posljednjeg mjesta, potvrđujući još jednom koliko interesovanje vlada za nastupe jednog od najvećih regionalnih izvođača.

Njen dolazak dodatno je privukao pažnju, a večer u kojoj Čolić zatvara niz od pet koncerata proteći će u znaku emocija, hitova i posebne energije koju publika i izvođač međusobno razmjenjuju.