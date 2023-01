Frontmen "Zabranjenog pušenja" Sejo Sexon za "Avaz": S godinama sve postaje teže

Na našu konstataciju da su on i ostatak benda ostali skromni zahvaljujući Sarajevu, Sejo Sexon ističe da je najteže proći test ovog grada.

- Sarajevo je jedno veliko brušenje za sve nas. To je grad koji ne poštuje zvijezde i drži ih stalno na zemlji i nekom modu skromnosti, tako da mi stvarno živimo u jako zahvalnoj atmosferi za rad, tako da se nikad ne uljuljkaš, da nikad ne živiš na staroj slavi, jer to u Sarajevu jednostavno nije moguće.

- Drago mi je da zaživljava taj festival koji bi trebao produžiti ove novogodišnje praznike i napravit će se zimski pandan atmosferi koju imamo ljeti za vrijeme Sarajevo Film Festivala (SFF) kada je sve puno događanja, koncerata i druženja. I vjerujem da će to privući i ljude van Sarajeva – istakao je Sexon.

Kako je za „Avaz“ rekao Sejo Sexon uoči nastupa, on se veoma raduje ovoj svirci.

- Mnogi ljudi će vam reći isto što i ja. I mnogi drugi koji su uspjeli u Sarajevu puno su lakše doživjeli uspjeh u nekim drugim sredinama. Najteže je da te prihvati Sarajevo. Kad tu stepenicu prođeš, i kad taj ispit položiš, puno, puno je lakše. Ovo nije grad koji lako prihvata svoje zvijezde, koji lako podržava i uzdiže. Do toga je u Sarajevu jako teško doći, ali mislim da je dobro što je tako. Ko god se izbrusio u Sarajevu… Pa, i sami pogledajte koliko je trenutno bendova koji funkcionišu regionalno i sviraju na svim prostorima bivše Jugoslavije, ali koliko im je vremena trebalo da se probiju u Sarajevu, a koliko da se probiju na širu scenu i dobit ćete jedan ozbiljan nesrazmjer – kazao je Sexon.

Prenijeti priču

„Pušenje“ je odavno dobilo status kultnog benda. Sejo stiče da je formula jednostavna.

- Treba vam dobar bend 24 sata i 40 godina karijere. Pa, uvijek ima izazova, nove generacije dolaze, ljudi koji nisu živjeli u tom vremenu, njima treba prenijeti tu priču, ponekad je prilično komplikovano. Ljudi su “o tempora, o mores” (o vremena, o običaji, op. a.), drugi ljudi, drugi običaji. Ali, evo, mi nekako uspijevamo i dalje biti u komunikaciji s mladom publikom, što je meni možda i najveći kompliment od svega što sam u životu i muzici postigao – iskren je Sexon.

Dodao je da s godinama sve postaje teže.

- Puno više je skepse, puno je više tog skeniranja i mikroskopskog posmatranja svega, tako da meni, što više karijera odmiče, imam sve teži i teži zadatak – zaključio je Sejo Sexon.

Film ozbiljnog uzrasta

Na SFF-u je premijerno prikazan i film „Svjetla Sarajeva“ koji govori i o „Pušenju“, ali i dvorani Skenderija. Sexon se pojavljuje u filmu i priča svoju priču.

- Film sada živi svoj život. On je kao neko malo dojenče na SFF-u, sad je to već jedan, da tako kažem, film ozbiljnog uzrasta. Prije mjesec je ušao među 50 najboljih dokumentaraca svijeta na festivalu u Amsterdamu. A evo svaki dan se očekuje odgovor iz Njujorka gdje bi trebao ući u selekciju na festivalu dokumentarnog filma. Tako da film putuje po svijetu, ljudi ga vide. To je istovremeno prezentacija i Sarajeva i naše zemlje, nije samo ovoga benda. I stvarno sam ponosan na reditelja Srđana Pekića, čovjeka koji je kao debitant stvarno uspio da napravi lijepi i veliki posao s tim filmom – rekao je Sejo Sexon.