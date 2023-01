Majli Sajrus objavila novu pjesmu na rođendan bivšeg muža

View this post on Instagram

Ti stihovi imaju dvostruko značenje. Naime, njihova kuća u Malibuu u kojoj su zajedno živjeli, vrijedna više miliona dolara, uništena je u požaru 2018. godine.

Upoznali su se 2008. godine na snimanju filma "The Last Song", kada je Majli imala samo 17 godina, a Hemsvort 19. Prvi put su se zaručili 2012. godine, no prekinuli su godinu kasnije. Pomirili su se 2015. te vjenčali u decembru 2018., a brak okončali 2020. godine.