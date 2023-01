Nedim Bećirović nakon prolaska u "Zvezdama Granda": Ne smeta mi nadimak "kućica" od Saše Popovića

O odnosu sa mentoricom Viki Miljković ovaj pjevač ima samo riječi hvale.

- Svaka joj čast na svemu, na podršci i svim savjetima po pitanju pjevanja i scenskog nastupa.

Sinoć je Nedim dobio nadimak "kućica" od Saše Popovića i otkrio nam je da li planira taj nadimak koristiti kao svoje umjetičko ime.

- Naravno, što ne bi koristio. To za mene može biti jedan veliki plus po kojem će mene narod da prepoznaje. Nemam ništa protiv, meni je to oke - zaključio je Nedim.