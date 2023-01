Ima li namještanja u „Zvezdama Granda“

U subotnjem izdanju emisije „Zvezde Granda“ u treći krug takmičenja prošla su tri kandidata iz Bosne i Hercegovine – Meris Karamustafić (20) iz Sarajeva, Sara Milivojević (17) iz Brčkog i Nedim Bećirović (20), koji dolazi iz Bosanske Krupe.



Ovo troje mladih pjevača za „Avaz“ je kazalo da su vrlo zadovoljni svojim nastupima i da podrška i čestitke pristižu sa svih strana svijeta. Također su istakli da su se nadali prolasku u treći krug jer su se za to vrijedno spremali sa svojim mentorima. Svako od njih za svoje mentore ima samo riječi hvale.

Koga podržati

Ipak, pitali smo ih da li u „Zvezdama Granda“ postoje namještanja i imaju li članovi žirija prema određenim kandidatima veću naklonost.

Sara je zablistala u crvenoj haljini na “Grandovoj sceni”, gdje je osvojila svih šest glasova i tako se direktno plasirala u treći krug takmičenja "Zvezde Granda". Rekla je da nije primijetila namještanja.

- Ja to nisam primijetila, ali to se nikada ne zna - kazala je Milivojević.

Ova mlada pjevačica je istakla da se ne nada pobjedi zbog svojih godina.

- Prijavila sam se da ljudi čuju za mene i da steknem neko iskustvo kako bi mi u daljnjoj karijeri bilo lakše. Zaista se ne nadam pobjedi, ali se mogu vidjeti u prvih pet - dodala je Milivojević.

Karamustafić je iz Sarajeva za Beograd krenuo s nadom da će proći dalje. Također je istakao da podrška pristiže sa svih strana – od Australije, Amerike i cijele Evrope.

Kaže da je prezadovoljan cijelom organizacijom „Zvezda Granda“ i da ne bi trebalo biti namještanja.

- Iskreno, ja nisam to primijetio, to ne bi trebalo biti, jer bi to odmah gledaoci uočili. Sigurno između žirija ima sugestija ko bi trebao proći i koga podržati. Ni bi valjalo da svi dobri odmah prolaze.

Vjerovatno je moja podrška ostala do baraža da vide da li ću proći. Mislim da sve ima svoju priču - istakao je Karamustafić.

Za kraj je rekao da je bitno učestvovati u takmičenju i da je još rano da prognozira vidi li sebe u finalu.