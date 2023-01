Đorđe David nije štedio riječi: Gađat ću te cipelom, nedopustivo je

Iako je Alievski dobio maksimalnih šest glasova, među kojima je i glas Dragana Stojkovića Bosanaca, harmonikaš ipak nije bio zadovoljan cjelokupnim utiskom, pa je iznio i nekoliko kritika.

- Stav, prva pjesma, vrlo lijepo, druga pjesma vrlo lijepo, manje lijepo. Intonativno je moglo to i bolje, ali... U prvoj pjesmi se desila ista stvar kao i sa kandidatom koji je pjevao Šabana Bajramovića. Htio si stilski da se približiš Miši Kovaču, pa je na kraju bilo malo previše. U visinama si se dobro borio, ali moraš da obratiš pažnju na to š, to se čuje, to svi čuju. Što se tiče druge pesme, početak je bio katastrofa, a na kraju sam gledao sve i nisam mogao da se ogriješim. Što se tiče druge kandidatkinje, ništa ti nije išlo od glasa. Pogotovo ova druga pjesma koju je napisao Oliver Mandić – rekao je Bosanac.