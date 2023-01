Bregin menadžer za "Avaz" o Severininom dugovanju

Pjevačica već dvije godine najavljuje izlazak novog albuma, ali to nikako da se desi. Iako je s kompozitorom u prijateljskim odnosima, on joj ne dozvoljava objavljivanje pjesme, čiji je on autor, sve dok mu ne isplati dug od 30.000 eura, prenose srbijanski mediji.

Za portal "Avaza" Bregin menadžer Adis Gojak je negirao tu informaciju.

- To su apsolutne gluposti. Prvi put to čujem, oni su u super odnosima. Goran je radio ploču prije deset godina, a koliko ja znam na novoj ploči nije ništa radio. To su apsolutno izmišljotine.