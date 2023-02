U Los Anđelesu održana 65. dodjela Gremi nagrada

Najbolji pop solo nastup pripao je Adele "Easy on Me", dok je nagrada za najbolji pop duo ili grupni nastup otišao u ruke Sem Smit i Kim Petras (Sam Smith i Kim Petras) "Unholy".

Nagradu za album godine osvojio je Hari Stajles za album "Harry’s House". Najbolji novi umjetnik je Samara Džoj (Samara Joy). Nagradu za pjesmu godine odnijela je Boni Rajt (Bonnie Raitt) s pjesmom "Just Like That".

Gremija za najbolji plesni snimak i najbolji album za plesnu/elektronsku pripao je Bijonse. Ona je dobila nagradu i za najbolju tradicionalnu R&B izvedbu i to za pjesmu "Plastic Off the Sofa", kao i nagradu za najbolju R&B pjesma za pjesmu "Cuff It".

Najbolji rep album ove godine je "Mr. Morale & the Big Steppers" Kendrik Lamara, a Gremi za najbolju rep izvedbu otišao je u ruke Lamaru za pjesmu "The Heart Part 5".

Najbolja rock izvedba pripala je Brandi Karli (Brandi Carlie) za pjesmu "Broken Horses", a Gremi za najbolji rock album otišao je u ruke Ozi Ozbornu (Ozzy Osbourne) za album "Patient Number 9".