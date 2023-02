Aleksandar Čović za "Avaz": Neda Ukraden je žena zmaj

Grupa "Regina" ima u planu da novu pjesmu i spot objavi 14. februara na Dan zaljubljenih pod nazivom "Opraštam ti". Frontmen i pjevač grupe Aleksandar Čović podijelio je za portal "Avaza" kakva očekivanja ima od nove pjesme.

- Zakazana je promocija 14. februara u hotelu "Europa" u Sarajevu. Ljubavna pjesma, kao i sve pjesme koje smo mi radili. To će biti novi zvuk ali opet smo ostali dosljedni emociji i energiji koju grupa "Regina" nosi svih ovih godina. Spot je rađen filmskom tehnikom, to je moderna priča. Očekujem najviše, ali ne budem nikada razočaran, jer svi imamo različit ukus. Dam sve od sebe kada radim, a stvaranje pjesme je posebna stvar uz koncerte koje izvodimo - rekao je Čović, Sarajlija sa adresom u Beogradu.

Također je istakao da mu je bila želja i obaveza da promocija bude u rodnom Sarajevu.

- Sarajevo ima posebno mjesto u mom srcu, ne volim ni da puno pričam o tome, jer se to podrazumijeva. Kad god krećemo sa novim stvarima, trudim se da to bude iz Sarajeva. To su neke veze koje su neraskidive.