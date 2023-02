Preminuo Bert Baharah, legendarni kompozitor pop muzike

Bert Baharah (Burt Bacharach), čovjek koji stoji iza velikih hitova "I Say A Little Prayer" i "Raindrops Keep Falling On My Head", preminuo je u 94. godini.

Jedan od najvećih svjetskih kompozitora umro je prirodnom smrću u njegovoj kući u Los Anđelesu, rekao je portparol za "The Washington Post".

Baharah je tokom života napisao pesme za mnoge zvezde, uključujući Toma Džonsa ("What’s New, Pussycat?"), Aretu Frenklin ("I Say A Little Prayer") , Dasti Springfild ('The Look Of Love"), Dion Vorvik ("Alfie") i The Walker Brothers ("Make It Easy On Yourself").