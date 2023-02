"Dubioza kolektiv" slavi rođendan: Slavlje u krugu velike porodice

Uspješni bh. bend "Dubioza kolektiv" obilježava dvije decenije rada. Od prvog nastupa 2003. godine i prvog albuma objavljenog 2004. godine do aktuelnog „Agrikultura“, snimili su 10 albuma, 1 EP i 1 dvostruki live LP.

Nastupajući gotovo na svim merdijanima, u 42 države održali su preko hiljadu koncerata, a uličnim, ad hoc svirkama ne zna se ni broj.

Nakon pandemijske pauze u kojoj su za svoju publiku producirali 17 epizoda "Quarantine Showa", postpandemijska turneja "Dubioze kolektiv" - „Back on the Road” započela je u martu prošle godine, a do konca decembra svirali su gotovo 100 koncerata u 23 zemlje.

- U Evropi smo svirali u svim zemljama osim Islanda, Moldavije, Bjelorusije i Letonije. Iskoristili bismo ovu priliku da pozovemo koncertne promotere u ovim državama da nas pozovu pa da i tamo u okviru jubilarne dvadesetogodišnjice odsviramo po koncert, čisto radi statistike .