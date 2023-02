Životna drama pjevača Adisa Škalje: Pola sata ga dijelilo od smrti, a onda su mu ukrali opremu od 30.000 KM!

Pjevač Adis Škaljo prije nekoliko dana je dobio srčani udar neposredno pred nastup u Beogradu. Nekoliko dana nakon toga dogodila mu se nova neprijatnost kada je u Sarajevu ukradena muzička oprema u vrijednosti između 30.000 i 40.000 maraka. Škaljo je za portal „Avaza“ govorio o tim nemilim događajima.

- Trenutno sam kod svojih roditelja u Zenici. Bio sam u velikoj životnoj opasnosti, da nisam došao u roku pola sata i da sam otišao na nastup kao što sam i planirao, vjerovatno bi podlegao - rekao je Škaljo za „Avaz“.

Nakon što su se malo smirili zdravstveni problemi, Škaljo je doživio novu neprijatnost kada mu je u Sarajevu ukradena muzička oprema.

- Kada čovjek prođe kroz ovaj prvi dio, ozbiljan, onda ovaj drugi dio koji se zove materijalni, nije me toliko šokirao. U jednom momentu sam rekao samo da mi je znati šta je treće. Nisam bio u Sarajevu, i nisam bio u stanju da pomognem svojim momcima iz benda kada su sve to prolazili. Ali to će se sigurno i naći jer je to jako rijetka oprema i ne koristi se ona svuda. Već imamo neke informacije i sigurno će se naći oprema.