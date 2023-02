Ado Gegaj za "Avaz": Odmah sam uokvirio nagradu koju sam dobio u Austriji

Uskoro novi projekti

Pjevač je otkrio i koji bi se to novi projekti mogli realizovati.

- Uradio sam novu pjesmu i gledajući zadnjih pet godina, poprilično sam zadovoljan jer je zaista dobra. Prijatelji su je već čuli i oduševljeni su.

Također, imam jednu staru pjesmu, a već 15 godina mi se ne da da snimim spot za nju ali uskoro idem da snimim spot za nju i vjerujem da će to ispasti jako dobro- govori Gegaj.

Također, Gegaj ima u planu napraviti live verziju nekih od svojih najvećih hitova, te će uskoro početi da radi na tome.

- Pjesme snimam kod brata u studiju, on je kompozitor svih pjesama do sada, a planiram, dok me još glas služi, snimiti sve svoje hitove otpjevati i odsvirati live u nekom posebnom ambijentu. To bi bilo nekih 15-20 pjesama, da se ljudi malo podsjete na moj rad kroz dugi niz godina - zaključio je Gegaj.