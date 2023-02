Gradonačelnik Pule zabranio folk koncert, Ana Bekuta: Smeće nema naciju

Hrana je fantastična, krajolik je prelijep, svi moji domaćini su bili nevjerovatni i tretirali me kao kraljicu. Tako, primijetila sam, tretiraju svakog svog gosta. Odakle god on dolazio.

Kazala je kako je u Puli i Istri provela dovoljno vremena da upozna Puležane i Istrijane..

- Đubre, ili kako rekoše smeće, nema naciju. Smeće ne može biti srpsko ili hrvatsko.

Smeće je jednostavno đubre i smeće. Vidim da ga i u Srbiji i u Hrvatskoj imamo u jednakim količinama.

Ako mi dozvole akteri današnjih vijesti da im dam jedan savjet iz života: Kada ti se program ne sviđa, prebaci ga. Kada ti se kafić ne sviđa, promijeni ga. Kada ti se koncert ne sviđa, ne kupuj kartu. Vrlo je jednostavno. Live and let live. Sing and let sing. Vidimo se u Osijeku - poručila je Bekuta.