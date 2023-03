Brus Dikinson: Bit će to fenomenalan spoj roka i klasike

Pjevač i frontmen kultnog britanskog heavy metal sastava Iron Maiden i počasni građanin Sarajeva Brus Dikinson (Bruce Dickinson), sa all stars bendom i Zagrebačkom filharmonijom, 22. marta u dvorani "Mirza Delibašić" izvesti će muzičko remek djelo jednog od najutjecajnijih klavijaturista svih vremena Jona Lorda, "Concerto for Group and Orchestra", kao i najveće hitove grupe Deep Purple, saopćili su organizatori.



- Veselim se što ćemo se opet družiti jer izvodimo čudesno muzičko djelo "Concerto for Group and Orchestra" s bendom i orkestrom. To je djelo klasične muzike koje je napisao Jon Lord iz "Deep Purplea" u kojem se na istoj valnoj duljini susreću rock "n" roll bend i orkestar. Ja sam pjevač u vokalnom dijelu koncerta koji je u stvari prvi dio predstave. U drugom dijelu šoua krećemo s malo aktivnijom instrumentalnom interakcijom benda, a onda izvodimo pjesame "Deep Purplea" koje nevjerojatno dobro zvuči s orkestrom - rekao je Dikinson uoči spektakla koji se sprema u Sarajevu.