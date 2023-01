Svjetska muzička zvijezda Brus Dikinson za "Avaz": Vrlo sam uzbuđen zbog koncerta

Dva dijela

Sarajevo će omiljenog Brusa Dikinsona ovog puta imati priliku vidjeti u drugom svjetlu – uz pratnju Zagrebačke filharmonije. Naime, projekt “Jon Lord’s Concerto for Group and Orchestra“ jednim je dijelom repertoar grupe „Deep Purple“, a drugim dijelom Džona Lorda (Jon), čuvenog osnivača i klavijaturiste ovog kultnog benda.

“Concerto for Group and Orchestra” live je album „Deep Purplea“ i Londonskog Kraljevskog filharmonijskog orkestra, kojim je dirigirao Malkom Arnold (Malcom), snimljen u “Royal Albert Hallu” u Londonu 1969. godine.

Godine 2011. Lord je snimio izmijenjenu studijsku verziju „Concerta for Group and Orchestra“, ovoga puta pod dirigentskom palicom Pola Mana (Paul Mann), koji ga vodi nakon smrti Džona Lorda, s Brusom Dikinsonom kao vokalom.

Sada Dikinson ekskluzivno za „Avaz“ otkriva kako će izgledati „Jon Lord’s Concerto for Group and Orchestra“.

- Vrlo sam uzbuđen što ću raditi ovaj koncert s grupom i orkestrom širom Evrope i u Brazilu. Ali šta je zapravo to? To je jedan komad klasične muzike u trajanju od 45 minuta, koji je napisao Džon Lord iz „Deep Purplea“. To je kao spoj umova rokenrola i orkestra koji sviraju zajedno. Ja sam praktično samo pjevač u prvom dijelu koncerta. U drugom dijelu koncerta se malo vise opuštamo. Nakon još malo klasične muzike i instrumentala odsvirat ćemo pet pjesama „Deep Purplea“ zaredom, s bendom i orkestrom. Pjesme su „Perfect Strangers“, „When a Blind Man Cries“, „Smoke on the Water“... Naprimjer, „Pictures of Home“ je pjesma koja se rijetko izvodi, ali uz orkestar ona zvuči fantastično - rekao je Dikinson.