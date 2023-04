Sloba Radanović priznao: Uz sina je druga dimenzija života

- Jesam malo neispavan, i zbog posla i zbog bebe. Imali smo nastup u Nikšiću, u povratku svratio sam na Ostrog, i tu sam Damjanu kupio prvu brojanicu - priča Radanović.

Također je dodao da mu je svaki dan ispunjen kada je uz porodicu.

- Sada je ovo druga dimenzija života, drugačija atmosfera u kući. I do sada sam jedva čekao da se vratim kući, ali sad baš žurim, nekad svratim samo da ga vidim. On mi je prioritet, i prije sam imao normalne prioritete... Ali sada život shvataš ozbiljnijie. To dijete nema nikog drugog osim tebe, na koga može da se osloni, i ko treba da ga izvede na pravi put. Ali to su slatke muke - poručio je pjevač.