- Obilježavam ga od djetinjstva na svoj neki privatni način. To držim u svojim granicam privatnosti i obilježavam onako kako sam naučio - rekao je Emšo.

View this post on Instagram

Također je otkrio da li ima nastupe u toku ovog mjeseca.

- Iskreno nastupam za ramazan, to mi je nekako više profesionalni dio. U glavi mi to ništa ne predstavlja, to je posao - zaključio je pjevač.