Eldin Huseinbegović za "Avaz": Prvi ramazan ispostio sam ratne 1993.

Eldina Huseinbegovića (45) nema mnogo u javnosti. Prisutan je on, ali bez previše eksponiranja. Njegove pjesme, bilo da ih on pjeva ili neko drugi za koje ih je pisao diraju onu najtananiju i najosjetljiviju nit u duši.



Dosta obaveza

Suprug i otac dvije kćerke ima pune ruke posla, ali je ipak rado govorio za "Avaz".

- Mislio sam da će dok je ramazan biti malo mirnije, ali zaista imam dosta obaveza. Prije svega, imam posla u studiju, a i ove godine je bilo dosta obaveza povodom ramazanskih programa, više nego što je to bilo posljednjih godina.

Trudio sam se da, osim uzdržavanja od jela i pića, čovjek, koliko god može, a to valjda ide s godinama, shvati da nije post samo od hrane i vode, već da čovjek bude malo više predaniji ramazanu i ibadetu. Da se iskoristi malo više vremena, koje nam, nažalost, tako brzo curi. Nadam se da sam uspio u svemu tome, onoliko kolike su bile moje mogućnosti, a one su veoma skromne, ali se nadam da sam ih sve iskoristio, i to na najbolji način - kaže Huseinbegović.