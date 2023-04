Jadranka Kosor: "Let 3" mi se prije dosta rugao, sad sam htjela poravnati račune

Jadranka Kosor gostovala je u RTL Direktu i osvrnula se na svoj nastup u šou "Masked Singer". Otkrila je zašto je odlučila otpjevati baš pjesmu "Mama ŠČ!" grupe "Let 3".

- To je priča iz prošlosti. Dok sam bila predsjednica vlade, "Let 3" dosta se rugao, neki će se sjetiti da su se znali maskirati u mene, stavljali perike, kostime. S obzirom na to da je njihova pjesma izabrana za Evroviziju, htjela sam poravnati račune - rekla je Kosor.