Severina otkrila na koji način održava savršenu figuru

Osim što trenira, Severina pazi šta jede.

- Mnogo volim da jedem, pa se i ugojim, ali onda se ne osjećam lijepo i nemam dovoljno energije. Kad sam nabacila sedam kilograma, korigovala sam ishranu. Odlučila sam da imam pet manjih obroka, ali i da šetam minimum pola sata dnevno - govori Severina.

Pjevačica je otkrila da joj se obroci uglavnom sastoje od sirovog voća i povrća.

- Trudim se da ne ubacujem toksine u tijelo i čini mi se da sam na dobrom putu da ih potpuno izbacim iz ishrane. Pošto obožavam voće i povrće, u posljednje vrijeme samo to jedem. Čim ustanem, popijem smuti, u koji stavim mrkvu, cveklu, maline, jagode, borovnice, kupine i bademovo mlijeko. Ponekad ubacim malo banane da bi bilo gušće. Taj obrok me baš zasiti, pa nisam gladna do ručka - zaključila je Severina.