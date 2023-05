Eurosong: Hrvatska i Srbija prošle u finale

Prva polufinalna noć Eurosonga održala se večeras u Liverpulu, dok će druga biti za dva dana, odnono 11. maja. Veliko finale šoua je u subotu 13. maja. Večeras je svoje zemlje predstavilo 15 muzičara, a među njima su i komšijski predstavnici Hrvatske – grupa „Let 3“ s pjesmom „Mama ŠČ!“ te Srbije – Luke Black s pjesmom „Samo mi se spava“.

U nastavku pročitajte kako smo uživo pratili prvo polufinalno veče Eurosonga.

23:11 Završeno je prvo polufinalno veče Eurosonga.

23:03 Srbija je prošla u finale Eurosonga.

U finale su prošle i Moldavija, Švicarska, Finska, Češka, Izrael, Portugal, Švedska, Norveška.

23:02 Prva zemlja koja ide u finale je Hrvatska.

22:54 Tokom revijalnog dijela, dok se prebrojavaju glasovi publici su predstavljeni članovi "Velike petorke" - tačnije večeras njih troje, predstavnici Francuske, Engleske i Italije.

22:42 Voditeljice su saopštile da je glasanje završeno, prebrojavanje glasova u toku.

22:34 U revijalnom dijelu nastupila Rita Ora. Ona je na scenu izašla u kožnom triko kostimu i raspametila kako nastupom, tako i izgledom.

Rita Ora . Printscreen Rita Ora . Printscreen

22.26 U toku je rekapitulacija večerašnjih nastupa, nakon čega je počeo revijalni dio u kome nastupaju izvođači koji se ne takmiče.

22:20 - Počelo je glasanje. Ne može se glasati za one koji dolaze iz Vaše zemlje. 22:15 - Posljednji 15. po redu nastupaju predstavnici Finske s pjesmom „Cha Cha Cha“.

22:12 - Četrnaesti nastupaju predstavnici Nizozemske. Mia Nicolai & Dion Cooper izvode "Burning Daylight". Ova balada mnogima se dopada.

22:07 - Grupa djevojaka predstavlja Češku na ovogodišnjem Eurosongu. Izvela je pjesmu "My Sister's Crown".

22:03 - Predstavnici Azerbejdžana su nastupili 12. Grupa "TuralTuranX" izvodi numeru "Tell Me More". Simpatični momci inaće braća blizanci s neobičnim frizurama izazvali su ovacije publike.

21:57 - Jedanaesta nastupa Švedska. Loreen sa pjesmom „Tattoo“ od početka kotira visoko, a smatra se jednom od glavnih favorita ovogodišnjeg Eurosonga. Loreen je oduševila sve, kako glasom i stasom, tako i scenskim nastupom. Ona je već jednom odnijela pobjedu na Eurosongu i to u Azerbejdžanu.

21:51 - Moldavija nastupa deseta po redu. "Pasha Parfeni" izvodi numeru „Soarele şi Luna“.

21:47 - Na pola smo puta. Noa Kirel predstavlja Izrael s pjesmom "Unicorn". Nastupa osma po redu.

21:44 - Sedmi su nastupili predstavnici Švicarske s pjesmom „Watergun“.

21:39 - "Let 3" dočekan ovacijama dok su izlazili na binu. "Mama ŠČ!" odlično prošla kod publike.

21:35 - Svoje pozicije na bini samouvjereno su zauzeli preddstavnici Irske. Grupa "Wild Youth" izvela je numeru "We Are One". 21:30 - Peti nastupaju članovi grupe "Mimicat" s pjesmom "Ai Corocao". Oni predstavljaju Portugal. Pjevačica je zaplakala na bini nakon izvođenja numere. 21:28 - Voditeljica je otišla u bekstejdž i zabavlja se s predstavnici na Eurosongu. Pokazala je svoje znanje u repu.

21:24 - Četvrti su nastupili predstavnici Latvije grupa „Sudden Lights“ sa pjesmom „Aijā“.

21:20 - Predstavnik Srbije Luke Black sa pjesmom "Samo mi se spava" nada se finalu Eurosonga. On je nastupio treći po redu i izazvao ovacije u dvorani. Na košulji je nosio crnu traku za žrtve masakara u Srbiji.

21:17 - Momci iz benda "The Busker“ s numerom „Dance (Our Own Party)“; oduševili su publiku u dvorani u Liverpulu. Oni su drugi po redu koji nastupaju.

21:11 - Prva nastupa Alessandra iz Norveške s numerom "Queen of Kings".

21:11 - Voditeljice su objasnile princip glasanja te da se mora čekati kraj izvođenja numera.

21: 03 - Na pozornicu je izašla Julia Sanina, ukrajinska pjevačica koja izvodi pjesmu "Mayak". Scenografijom i energijom zapalila je atmosferu u dvorani uz svoj bend "The Hardkiss". 21:00 - Počeo je Eurosong.

Eurosong 2023 . EBU Eurosong 2023 . EBU