Vlado Kalember objavio sliku iz mladosti: Evo, to sam ja, prošlo je samo 50 godina

- Evo, to sam ja. Sviram fagot u školskom orkestru, a prošlo je samo nešto preko 50 godina. Šta je to u smislu vremena? Ništa. Ionako su prošle prebrzo. Možda se Zemlja vrti sve brže oko sebe i oko Sunca, pa to zato vrijeme sve brže prolazi - napisao je u opisu objave.

"Lijepe i drage uspomene", "Čini se da svaki dan prođe brže od onog prethodnog", "Mladost je prošla, starost je došla, mi to ne možemo promijeniti. Kako je, tako je", samo su neki od komentara njegovih pratilaca.