Sejo Sexon: Ne igraš se Sarajevom, Srebrenicom ili Vukovarom, da bi dobio stan na Dedinju

Sejo Sexon, frontmen grupe "Zabranjeno pušenje", govorio je u Podcastu “Zavidavanje by Lado Tomičić” o Neletu Karajliću, razlozima zašto do sada nije podnio tužbu za autorska prava, Sarajevu, ratu i mnogim drugim temama.

- Lako je reagovati pravno, sve neke pravne i druge radnje prema nekim licima sve je to “u opisu radnog mjesta”, ali kad imate čovjeka kojeg znate od treće godine, uvijek se nadate nekom razumu, nostalgiji i da će tu biti stvari krenuti u pravom pravcu.



Ja zaista nisam očekivao da će, poslije toliko godina, stvari stajati u mjestu. Cijela ta retorika oko Sarajeva i veličanje presuđenih zločinaca nisu stvari o kojima se diskutuje. U kontekstu Sarajeva uvijek treba reći činjenice koje su istina.

Govori se o Caci, o sarajevskim gospodarima rata, ali se ne govori da je 12 sarajevskih policajaca poginulo hapseći tog Cacu. U kojem gradu Jugoslavije je poginulo 12 policajaca hvatajući zločinca koji maltretira sugrađanine neke druge nacije. Je li se to desilo u Splitu, Zagrebu, Beogradu, Novom Sadu?

I suviše toga je došlo na naplatu i tu je bio kraj priče. Tu je bio arsenal nečega što ja smatram da uz "Zabrenjeno pušenje" ne ide i da ja moram odvojiti duh pjesama i ideju tog benda od pljački, zloupotreba i političkih implikacija…

Ne možete vi na dnevnoj bazi iznositi najružnije stvari vrijeđajući ljude koji su još sa svježim ranama… Vi kad dođete u Kragujevac, morate znati da ne možete pričati priču da se nisu svađali s Nijemcima, ne bi ih ovi nikad strijeljali. Da je sto puta istina, ne smijete to reći, a kamoli kad nije - rekao je Sexon.

On je istakao da su to stvari iz pristojnosti, koje čovjek izbjegava reći ako je čovjek.

- Tako da sam počeo da sumnjam i u to da se radi o čovjeku. Vrijeme je pokazalo da te stvari neće doći na svoje. Neću dozvoliti da pjesme o Sarajevu izvodi čovjek koji tako malo suosjećanja i malo ljudskog osjećaja prema tom gradu ima. Ne možete vi pjevati Fikretu, a sutra govoriti kako je to džamahirija. Meni je to nespojivo - poručio je Sexon.