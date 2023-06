"Avazov" vremeplov: Jedan od najboljih svjetskih DJ-eva Karl Koks govorio za naš list 2009. godine, evo šta je tada poručio

Jedan od najpoznatijih svjetskij DJ-eva Karl Koks (Carl Cox) govorio je za naš list u julu 2010. godine uoči desetog izdanja EXIT festivala.

U nastavku pročitajte šta je tada poručio.

Posljednju noć Desetog festivala EXIT 12. jula u Novom Sadu zasigurno će obilježiti dolazak Karla Koksa (Carl Cox), najpopularnijeg DJ-a svih vremena. Koks će nastupiti sa još jednim velikanom elektronske muzike, a riječ je o Kurtisu Alanu Džonsu (Curtis Jones), poznatijem kao DJ Green Velvet.

12 dana muzike

O njihovom prvom zajedničkom pojavljivanju pred publikom, kao i o posjeti našoj zemlji, u ekskluzivnom intervju za „Dnevni avaz“ govorio je neprevaziđeni Karl Koks.

S obzirom na to da ćete prvi put do sada dijeliti miksetu sa Green Velvetom, možete li nam otkriti šta pripremate za publiku na Petrovaradinskoj tvrđavi?

- EXIT ove godine slavi deseti rođendan, svirat će nekoliko odličnih disk-džojeka i mislim da će to biti poslastica za sve one koji dođu. Velvet i ja svirat ćemo najbolje stvari koje su snimljene u proteklih deset godina. Ne znamo tačno koji će to singlovi biti, jednostavno ćemo izaći na binu i prepustiti se osjećaju. To je uvijek najbolje. Ustvari, ja nikada ne znam unaprijed šta ći svirati. Moja kolekcija ima 12 dana muzike, pretpostavljam da iz toga mogu naći tri sata da popunim program. Uvijek pokušavam improvizirati. Kada izađem na binu, imam samo ideju kako bi to trebalo izgledati, ali ne i neki striktan program, jer se to uvijek mijenja za vrijeme svirke.