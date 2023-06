Milica Todorović otkrila zašto je plakala na koncertu

- Malo sam umorno, ali radosno, zato što sam se vratila iz jednog divnog mjesta koje se zove Visoko, s bosanskih piramida. Bilo je mnogo ljudi i bilo je jako lijepo - počela je Milica, pa se osvrnula na to što se rasplakala.

- Rasplakala sam se zato što je to jedna čista energija i čista ljubav koju mi daju ti ljudi koju dođu i oni su od prve do posljednje pjesme pjevali uglas sve pjesme i popalili su bliceve i ja sam u tom trenutku stala da pjevam i rekla sebi: "Bože, hvala ti za ovaj dar što si mi dao, to je stvarno blagoslov da usrećujem ljude.

Mislim da me ljudi vole jer im prija moja energija, jer sam uvijek iskrena i otvorena, ne pretvaram se. Inače sam preemotivna i ovo mi je prvi put da sam zaplakala na nastupu, zato što mi je jučer bio posljednji nastup u ovoj sezoni, prvi put sam odlučila da uzmem malo vremena za sebe i da ljeto ne radim, jer hoću da izbacim album u oktobru i osjetila sam da moja duša tako traži - rekla je Milica.