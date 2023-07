Saša Popović o "Zvezdama Granda" za "Dnevni avaz": Na audicijama je sada bilo mnogo više narodnjaka već ranijih godina

Za njega kažu da je medijski i estradni magnat, a tu titulu je potvrđuje već decenijama, a tako će najvjerovatnije biti i narednih godina.



Za "Dnevni avaz" Saša je govorio o tek završenoj sezoni "Zvezda Granda", te nam otkrio da nije imao niti jednog favorita a upravo iz tog razloga ova sezona mu je bila najuzbudljivija.

Najuzbudljivija sezona

- Da, baš tako. Ovo mi je najuzbudljivija sezona takmičenja, jer zaista prvi put da nemam svog favorita. Jednostavno ove godine se tako desilo. Ranijih godina sam znao da će to biti Mulalić, ili Isak, da će Josifovski ući u prva četiri kandidata, isto tako i prošlogodišnji pobjednik Nermin Handžić da će doći do finala, ali ove godine zaista nisam znao kako će se karte izmiješati. I ove godine baš smo imali dobre kandidate – govori Popović.

Do sada su uglavnom pobjeđivali takmičari iz Bosne i Hercegovine.

- Ove godine iz Federacije BiH nismo imali mnogo takmičara. Pazite, Bosna i Hercegovina se dijeli na Hrvate, Bošnjake i Srbe. Koliko ja znam imali smo dva takmičara koji su iz RS, a možda i dva ženska takmičara, a to znamo iz dosadašnje prakse da djevojke takmičarke dobivaju obično manje glasova od muških takmičara. Ne znam zašto je to, ali imam osjećaj da djevojčice uvijek više glasaju za muškarce.

Ove godine i jedna trudnica bila je u finalu.

- To je zaista prvi put u ovih dvadeset godina da imamo trudnicu u finalu. Evo i to smo dočekali, a sada samo mogu da kažem da je sve prošlo baš jako dobro. Maja iz Rogatice je baš bila dobra.

Kakav je rejting gledanja ove sezone bio?

- I ove i prošle godine bili su zaista dobri, ali ustvari iz godine u godinu su sve bolji, pa sam zato valjda i ja još uvijek ovdje.

Koja Vam je bila najdraža sezona takmičenja?

- Prva, naravno, jer ni mi sami nismo znali kako će to sve da izgleda. Ja sam nisam znao kako će sve to da izgleda, kako će same "Zvezde Granda" da se dalje šire. Prema mom mišljenju, opet najjača je bila treća sezona takmičenja, a možda je ipak najjača sezona bila u kojoj je pobijedio Darko Lazić. U trećoj sezoni je bilo milion i 300 hiljada glasova, a milion i 60 hiljada glasova je bilo u četvrtoj sezoni, a tada je glasala samo Srbija. Bilo je to zaista ludilo, a sada glasaju četiri države.

Da li ste imali neke predrasude kada ste se selili sa TV na TV?

- Nama je ustvari sasvim svejedno, da li smo na Novoj ili negdje drugo. Ali, jedno moram da kažem, Pink je najgledanija televizija, pa odmah sve što je na Pinku je najgledanije, već na nekoj drugoj TV.

Kako su prošle ovogodišnje audicije?

- Tu je zanimljivo. Ove godine je na audicijama bilo mnogo više narodnjaka već ranijih godina. To su uglavnom bila djeca od 17, 18, 19 godina, ustvari došle su neke nove generacije i zaista sam prezadovoljan. Od naredne sezone imamo novi format emisije, nova pravila i mislim da će to biti najzanimljivija sezona do sada. Žiri nećemo mijenjati, ostaje u istom sastavu.

Čista laž

Kako je na audicijama općenito?

- Pa, iskreno prvih godina javljali su se i oni koji znaju i oni koji ne znaju da pjevaju, a sada se javljaju samo oni koji znaju da pjevaju. Sada kada sam bio u Bosni, recimo u Tuzli bilo je 100 kandidata, od tih sto kandidata njih 90 je znalo da pjeva. A, od tih devedeset, 50 pjevaju odlično, a dvadeset izvrsno. Ove godine je i Niš bio dobar kada je Srbija u pitanju, bio je bolji i od Beograda i od Novog Sada.

Je li afera sa Snežanom Đurišić utjecala na "Zvezde Granda"?

- Ne, ne i ne. Svi znamo da je to bila čista laž, sudski proces je u toku kojeg je pokrenula Snežana Đurišić.

Ostajem i dalje

Do kada ćete biti u "Zvezdama Granda"?

- Mene uvijek pitaju da li mi je ova ili ona posljednja emisija. A ja dok god pričam da mi je posljednja, onda ostajem i dalje.

Na audicijama se najviše pjevaju pjesme Šabana Šaulića, Šerifa Konjevića, Saše Matića i Ace Pejovića.