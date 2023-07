Zdravko Čolić ekskluzivno za "Avaz": Toliko mi je draga majica "Ček'o sam za Travnik vezu"

- Pomalo. Kampanjac sam, ima perioda kad se malo više brinem o sebi... U principu, pripazim malo s ishranom, to je najvažnije.

- Nije to stalno, imam ja i slobodnog vremena. Moji su otišli malo u Grčku, a ja ću do Zadra, neki prijatelji me čekaju, pa malo do Istre. Ima koncerata, ali i dana između.

U ekskluzivnom intervjuu za „Dnevni avaz“ Čola ističe kako se i on veoma veseli susretu s publikom u ovom dijelu Bosne i Hercegovine, gdje ga nije bilo jedno vrijeme. Također nam je otkrio da snima nove pjesme te je veoma otvoreno govorio o godinama, kćerkama Uni i Lari, supruzi Aleksandri, karijeri...

Ogroman interes vlada za Čolin spektakl i, prema našim informacijama, u vezirski grad toga dana stići će posjetioci i iz drugih bh. gradova. Jedno je sigurno - bit će to dan i večer za nezaborav.

Kad god ste dolazili u Bosnu i Hercegovinu, uvijek ste isticali kako Vam je drago doći u svoju domovinu.

- Kada je Sarajevo u pitanju, onda tu čovjek ima najveću tremu i odgovornost. A ovo za Travnik me raduje. Nije me dugo bilo na cijelom tom prostoru, u Srednjobosanskom kantonu. Tako, kad su nas pozvali na „Dane dijaspore“, znam da dosta naše raje iz svijeta dolazi, rekao sam: „Razbit ćemo sve ostale eventualne koncerte u tom periodu, a bilo ih je, idemo u Travnik.“ I onda mi poklone majicu na kojoj piše „Ček'o sam za Travnik vezu“. Ta majica mi je toliko draga, s tim Dijakovim stihovima, a ispod nacrtan voz, bordo boja.

Možda biste više voljeli da je plave boje, s obzirom na to da ste veliki navijač Željezničara. I dalje, nadam se?

- Nisam promijenio mišljenje u ovim godinama.

Ne mijenjate dresove?

- Ne.

Vrijedilo je...

Vi, definitivno, prkosite svim zakonima prirode i sa svoje 72 godine najbolji ste dokaz da su godine samo broj. Vi se, vjerovatno, tako i osjećate.

- Ja se, možda, tako osjećam, ali godine idu, ne možeš ih vratiti nazad. Što se energije tiče, sve je to u Božijim rukama... Treba vremena da se zagrijem, ali što se koncerta tiče, bolji sam što se ide prema kraju. Mada, u ovim većim projektima, kad imaš dobru publiku pored sebe, ona je uvijek inicijator koji te pokreće. Nedavno smo svirali u Oslu i u restoranu mi je prišao Šveđanin koji prati moju muziku. Odjednom čovjek kaže: „Zdravko Čolić, ja Vas pratim.“ Znači da je sve ovo vrijedilo raditi upravo zbog toga, a ne zbog slave ili para.

Moram Vas pitati za koncert u Sarajevu.

- Ove godine neće biti, nije organizacijski izvedivo. Ali ću do Nove godine izdati singlove, ali i album, ako ga završimo. Ako ne završimo do Nove godine, izdat ćemo ga na proljeće 2024. i mislim da bismo sljedeće godine trebali napraviti lijep koncert u Sarajevu.

Često dođem u Sarajevo, kod bratića Harisa... Dođem ja, naravno.



O kćerki Uni...

Vaša kćerka Una veoma je popularna na društvenim mrežama.

- Ona samo nešto slika. Ja je ukorim, ne volim to, ali ne mogu joj zabraniti. Ona je takva... Jednostavno, komunicira s ljudima, voli da se slika. Sa mnom se slikaju. Ja nisam nikad takav bio, što manje, to bolje. Samo kad moram, zbog posla. A ona samo telefon. Ja ne mogu da joj zabranim, šta da joj radim. To je drugačije potpuno nego što je nekad bilo. Prije si morao fotografa unajmiti da te slika ili si morao imati dobar fotoaparat kući, pa onda čekaš da izradiš slike.

Mi u Bosni smo tako odgojeni

Vaš brak opstaje. Kao najveća zvijezda bivše Jugoslavije, odoljeli ste svim izazovima koje nosi ogromna popularnost koju Vi imate.

- Porodica je jedno, a sve drugo je drugo. Sa svojom ženom sam se 11 godina zabavljao prije braka, valjda smo mogli do tada vidjeti šta nam je i kako nam je, ili da se rastanemo ili da budemo zajedno.

Glupo mi je sad da čovjek živi estradno... Svuda ima problema u braku, dođu ljudi u neka svoja stanja, i ovakva i onakva, ali ako se ljudi znaju, ako je godinama tako kako jeste... Mi smo barem tako u Bosni odgojeni, ne mogu reći baš isključivo patrijarhalno, ali na neki način tradicionalno, neke stvari se poštuju i s nekim stvarima se živi. Cijeli život si po putu i upoznaješ razni svijet... Ako imaš porodicu, ja sam za to da nikad ne dođe do razvoda u braku. Morao bi biti neki veliki, debeli razlog da bi se to desilo. A opet, s druge strane, pitanje je da li bi čovjek bio na dobitku ili gubitku. Za sada je tako kako jeste, a čovjek nikad ne zna... Možemo se posvađati, ali kad prespavaš...