Nektar OK Fest obara rekorde: Muzička magija okružena planinskim masivima

Na Tjentištu je rano jutros završeno deveto izdanje Nektar OK Festa. Ovo je najbolje festivalsko izdanje do sada, a prema riječima organizatora festival je posjetilo više od 30 000 ljudi. Posjetioci sa svih krajeva svijeta zaputili su se ka Tjentištu kako bi uživali u trodnevnoj magiji ispunjenoj muzikom, filmovima, promocijama knjiga i adrenalinskom doživljaju. Namjera organizatora je da se Nektar OK Fest, u godinama koje slijede, uvrsti na mapu ozbiljnih evropskih festivala.

Neumorni OK kamperi zaputili su se oko podneva na OK Summer stage gdje je ritmove birala SKIN2SKIN aka Lea Dobričić zajedno sa Sinišom Tamamovićem. Tražeći osvježenje od vreline julskog dana, kamperi su se smjestili pored bazena gdje je vladala opuštajuća atmosfera kasnog nedjeljnog jutra.

Nešto kasnije, u OK Book zoni upriličena je promocija knjiga Igora Marojevića, a na istom mjestu, od 21 čas, prikazana su dva filma, Rainey i Teški hor.

Razni nastupi

Program na Sky Cola OK Stage-u započeo je mekim ritmovima Detoura, nakon čega su nastupili DLM. Njihova razigranost oduševila je OK kampere koji ni jednog trenutka nisu tražili predah u hladu. Promjena atmosfere nastupila je onog trenutka kada se Smoke Mardeljano popeo na binu i zaplovio preko žestokih instrumentala. Publika na Tjentištu prvi put je imala priliku da ga sluša, a sudeći po reakcijama, ovo neće biti posljednji put.

Nešto prije mraka, Zoster je otvorio program na glavnoj festivalskoj bini. Ovim nastupom utvrdili su zašto su jedan od najvoljenijih bendova OK Festa.

- Ovo mjesto ne može ni sa čim da se poredi, ovo je Bogom dano. Ima i drugih festivala koji su ok, ali nisu kao OK. Lijepo je toliko ljubavi dobiti, predivno je imati cijeli taj hajp i ljubav koju dobijamo od ljudi, jer da nema njih mi bismo svirali kod kuće. Postojimo zbog ljudi, ali radimo ono što mi mislimo da treba da radimo - rekao je Mario Knezović iz Zostera nakon nastupa.

Nakon Zostera, uslijedio je nastup Darka Rundeka i Ekipe. Ovaj nevjerovatni umjetnik, jedinstvenog muzičkog izražaja, proveo je publiku kroz decenije svog autorskog rada, a oni su sa istim žarom uzvratili ljubav. Nakon Rundeka, na binu izlaze Sve Barabe, sastav koji čine Ajs Nigrutin, Timbe, Mikri Maus, Eufrat i Bvana, dobro poznata hip hop ekipa. Masa je skakala u hip hop ritmovima, potpuno spremna za promjenu zvuka koja je uslijedila. Program na Main Stage-u zatvoren je eksplozijom energije koju su priuštili Brkovi. Publika se prepustila i pustila Šemsu da ih uvede u svoj poznati punk folk wellness spa.

After party

Nakon što je nastupila tišina na glavnoj bini, OK kameri su se vratili u svoju bazu gdje ih je čekao after party. Siniša Tamamović započeo je žurku, a nastavila je Nakadia, koju OK festovci slušaju prvi put. Kamperi su dočekali još jedno svitanje uz muziku, a nešto kasnije, umorni, ali srećni, počeli su da pakuju šatore i lagano odlaze kući.

Nektar OK Fest visoko je na listi omiljenih događaja festivalske publike, tome u prilog ide i rekordna posjećenost, ali i činjenica da su gosti iz zemalja udaljenih nekoliko hiljada kilometara odlučili da svoj odmor provedu baš na Tjentištu.

Uz Nektar OK Fest i ove godine su prijatelj festivala kompanija m:tel, banka partner festivala UniCredit Bank Banja Luka, te VISA – službena festivalska kartica.