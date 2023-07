Buba Corelli i Jala Brat objavili "Good Fellas": "Dva GOAT-a balkanske scene"

Jala Brat i Buba Corelli danas u objavili novi album "Good Fellas" s devet novih pjesama.

Pet numera njih dvojica zajedno izvode, a na četiri su ugostili kolege. Tu je i Raf Camora, s kojim su već sarađivali, a svaka njihova pjesma pravi je pogodak.

"Hakimi", "Marakesh", "Aisha", "Zvijer", "Savastano", "10 do 2", "Go, Go", "Bad B***h", "La Muria" nazovi su pjesama.