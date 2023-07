Sadik Hasanović iskreno za "Avaz": Zabrana u Srbiji mi nije naštetila

Pjevač koji je privukao veliku pažnju javnosti, kako zbog svog glasa, tako i zbog upečatljivih nastupa s bendom „Tapani“, jeste Sadik Hasanović. Nekadašnji takmičar „Zvezda Granda“ sada puni diskoteke širom Evrope.

Pozitivni komentari

Na kafi u „Avaz Twist Toweru“, najvišoj zgradi u regionu, dočekao ga je potpisnik ovih redova, a Hasanović je za „Dnevni avaz“ rekao, između ostalog, da radi punom parom, jer priprema novi album, za koji vjeruje da će oduševiti publiku.

- Nova pjesma naziva „Izabrana“ je prva numera s novog albuma, koji bi trebao da izađe do aprila sljedeće godine. Na albumu će biti devet pjesama, a reakcije na ovu prvu pjesmu su odlične. Ljudi su prezadovoljni, nisam se čak ni nadao tolikim pozitivnim komentarima. Očekivao sam da će lijepo proći kod publike, ali sam ostao iznenađen kada sam vidio sve pozitivne komentare. Siguran sam da će i ostale pjesme da osvoje srca svih koji ih budu slušali – kazao je Hasanović.

Naziv albuma nije želio da otkrije, ali je istakao da će publika sve na vrijeme saznati.

- Drago mi je što ide putanjom kojom bi trebalo, te da se sav trud moje ekipe i mene, ali i svih ljudi koji su radili na toj pjesmi, u konačnici isplatio. Na albumu će biti svakakvih pjesama, a meni se svaka od njih devet sviđa na svoj način, te vjerujem da će tako i publici - ispričao nam je Hasanović.

Dodao je i to da će biti duetskih numera, te da pregovara s jednim pjevačem, ali da će se na albumu naći pjesma i s kolegicom Aldinom Bajić, s kojom radi američku turneju.

- Mala tajna neka bude to kome je posvećena „Izabrana“ – rekao je Hasanović.

Istakao je da svoj ljubavni život krije, što bi se reklo kao „zmija noge“.

- Privatni život čuvam samo za sebe, jer moja sreća je samo moja – naglasio je Hasanović.

Osvrnuo se i na navode da važi za velikog zavodnika, te je kroz smijeh i ironiju rekao da broj od 10 djevojaka koje je imao u jednom periodu je umanjen, da je to mnogo više.

Ostao sam isti

Iako je jako mlad ušao u svijet estrade i medija, za sebe kaže da se nije promjenio, te da je ostao isti kakav je bio na početku.

- Ostao sam dosljedan sebi. Ljudi koji su bliski sa mnom znaju kakav sam bio prije deset godina, kao dijete, takav sam i sada. Ništa me nije promijenilo, a do sada sve ide onako kako treba. Zbog toga sam veoma ponosan na sebe, a nekako istrajavam u tome da budem ono što jesam, ništa ne može da me dotakne – istakao je Hasanović.

Uvijek je, rekao nam je, želio više i išao ka vrhu. Dodao je da su mu ciljevi zahtjevniji, pa kada bi birao duet, to bi bio s nekom svjetskom zvijezdom. Tom prilikom se našalio da bi bilo odlično da duet naprave Madona (Madonna) i Sadik.

- Moj stil pjevanja je orijentalni, a sada sam fokus stavio na nešto komercijalnije, ali da ostane moj pečat. Da se muzika koju radim uvijek može slušati. Nešto modernije, međutim, tu će opet biti dio mene – naveo je Hasanović.

Dodaje i to da nakon što objavi album u planu ima i solistički koncert, te da razmišlja između Sarajeva i Tuzle.

- Bit će koncert, u to sam siguran, jer sve što zacrtam u većini slučajeva i ostvarim. Uporan sam i znam šta želim i ka tome idem – iskren je Hasanović.

Težak period

Naglasio je da treba hrabrosti u današnje vrijeme izbaciti album, jer to zahtijeva mnogo ulaganja, od vremena i rada, do novca. Smatra da je nekad teško samo i pjesmu objaviti, a kamoli album.

Vrlo težak period je iza njega, jer mu je svojevremeno zabranjen ulazak u Srbiju, a Sadik ističe da ga to nije dotaknulo, ali da se pritisak medija i javnosti odrazio na njegovu porodicu.

- Jedna se vrata zatvore, pa ti Bog otvori druga. Sva dešavanja koja se se desila oko situacije sa Srbijom i time što sam zabranjen, ja gledam s neke druge strane. Svako zlo za neko dobro, a da imam komentar na sve to, zaista nemam. To je njihova odluka. Meni to ništa nije naštetilo kad je riječ o nastupima i gostovanjima, jer svako ima svoju nafaku - prisjetio se Hasanović.

Osvrnuo se i na „Grand“ te je rekao da, iako je bio u takmičenju „Zvezde Granda“, sa ovom produkcijskom kućom nema nikakav kontakt. Njegova misija, rekao je, bila je da ode u Beograd i pokaže svoje glasovne mogućnosti, te dobije mjesto koje zaslužuje.

- Ne sikiram se ni oko čega, jer ono što je meni suđeno, ja to ne mogu da izbjegnem. Niko ne može uzeti moje, niti ja mogu nekome uzeti njegovo – iskren je Hasanović.

Dijete Srebrenice

Bosanskohercegovački pjevač Fatmir Sulejmani najavio je svoj nastup u Brčkom, kao predgrupa Svetlani Ražnatović, udovici ratnog zločinca Željka Ražnatovića, a Sadik ističe da na takvo nešto on nikada ne bi pristao.

- Poštujem sve i cijenim, ali imam svoje smjerenice i stavove kojima se vodim. Pogotovo jer sam dijete Srebrenice, i ne želim nikome da se pravdam. Nisam ja rođen u Švicarskoj i ne živim u Srebreniku jer sam ja tako htio, već jer su moji roditelji protjerani tih godina iz Srebrenice. Najmlađa žrtva genocida u Srebrenici je Fatima Muhić, moja tetična, a ime Sadik sam dobio po daidži koji je poginuo i iza kojeg je ostalo troje djece – ispričao je Hasanović.

Sve je s razlogom

Sve u životu što se dešava, dešava se s razlogom, smatra Hasanović. Istakao je da čovjek ponekad pomisli da nešto nije dobro, a to se na kraju pokaže da je to itekako suprotno.

- Konkurencija na estradi postoji, ali ja idem svojim putem. Ne osvrćem se na to kada neko želi da mi „podmetne nogu“. Ne obazirem se kada neko želi da mi našteti, ne slušam i ne gledam ništa i nikoga. Vodim se onim što ja smatram da treba i kako treba, hodam svojim putem i gledam pravo – kazao je Hasanović.