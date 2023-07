Milić Vukašinović iz bolnice u Beogradu za "Avaz": Za dvije minute mogu umrijeti

Muzičar Milić Vukašinović (73) nalazi se u bolnici u Beogradu i čeka operaciju.



Kako je bubnjar, kompozitor, pjevač, osnivač „Vatrenog poljupca“ i „doktor za rokenrol“ rekao jučer za „Dnevni avaz“, zbog teških bolova u nozi prekinuo je godišnji odmor sa suprugom Suzanom te se obratio ljekarima, koji su ustanovili da je u pitanju aneurizma.

Poslušao suprugu

- Ima petnaest dana boli me lijeva noga. Imao sam nešto na butini i mislio sam da je masno tkivo, nešto bezazleno. Žena me tjerala da idem kod ljekara, da se pregledam, a ja sam uporno ponavljao da je to masno tkivo - kaže Vukašinović za „Dnevni avaz“ iz bolnice u Beogradu.

Na kraju je, ipak, poslušao suprugu i otišao u bolnicu, odakle nam se i javio.

- Odemo na ultrazvuk, kad aneurizma. Onda su mi gledali i desnu nogu, kažu ima i na njoj, ali manje. Ipak, prvo će riješiti lijevu nogu, koja me boli užasno. Ubija... Evo, čekam operaciju - govori nam Mića.

Kaže da je sretan što se obratio ljekarima.

- Obavili su sve pretrage, skenirali su sve, tako da znaju šta sve treba - dodaje muzičar.

Operacije se, kako nam govori, ne boji.

- Nedavno sam operirao dvije kile (bruh, op.a.)... Imao sam ranije još nekih zahvata. Nema straha kad operacija treba da se obavi - ističe popularni Mića.

Nakon pregleda na ultrazvuku odmah su ga poslali u Urgentni centar.

- Rekli su mi, ako ova aneurizma pukne, za dvije minute možeš umrijeti, jer to iskrvari i gotovo je - govori nam legendarni muzičar.

Savjet ljekara

Sretan je što je, kako nam potvrđuje, spasio glavu u posljednji trenutak.

- A ja sve govorim masno tkivo. Jer je bilo baš tvrdo. A, eto, nije - dodaje Vukašinović.

Na koncu razgovora nam govori kako puno puši cigarete te da u bolnici zbog toga stalno mora ići u toalet.

- Neka kažu kad ćemo ući u Evropsku uniju i onda sedam dana prije neka krenu sa zabranama. A ne ovako, ne znamo hoćemo li uopće ući, a ovi krenuli, nema pušenja. A inače su mi rekli ljekari: „Sad kad te sredimo, ako se opet budeš zezao i pušio i ako se opet iskomplikuje, može pući“... - svjestan je Vukašinović.

Još tri dana...

- Nama koji smo preživjeli rat u Sarajevu sigurno je lakše da funkcionišemo kad su tegobna vremena. Samim tim što smo se već jednom pomirili sa životom i sigurno nas neće strah paralisati onda kad je najpotrebnije da optimistično rezonujemo u kriznim vremenima.

Rekao bih raji kakav je moj stav po tom pitanju, a on je: „Ako su mi ostala još tri dana života, proživjet ću ih do daske i za sve pare“ - rekao je Vukašinović svojevremeno za „Avaz“.