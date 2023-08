Šund, amoral, nasilje: Zašto uživamo u ponižavanju?

Izjaviti da je zavladala potpuna degradacija u savremenoj umjetnosti nije nikakva nosvost. Šund, amoral, propagiranje nasilja i poruka koje slave poročan život, toliko su postali trendovi među estradnim umjetnicima, da su to fenomeni koji su za uspjeh jednog estradnjaka danas, mnogo bitniji od same pjesme.

Svo to degutantno i prizemno ponašanje redovno završava objavljeno na društvenim mrežama. Čak se smatrate privilegovanim ukoliko vam reperi posvete posebnu pažnju, te vas javno bez trunke srama i stida posrame nekim postupkom bez ijednog civilizacijskog manira.

Ono što je posebno poražavajuće je činjenica da je dvojac izuzetno popularan, pogledajte masu na njihovim nastupima, pogledajte cifre na društvenim mrežama. Naša omladina, želi to, traži to, poznaje to, poistovjećuje se s tim. Ako uživamo u ponižavanju, pitanje se nameće samo... Šta će ostati od društva koje poznajemo?