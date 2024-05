A šta je s RTRS-om?

Dok se raja u Srbiji svojevremeno dijelila na fanove Voyagea i Breskvice, idole mladih generacija, svađali se, plakali, kumili da se pomire, mi u Bosni i Hercegovini, tačnije Federaciji, osim nacionalnih, kako se čini, podijelit ćemo se u još dva tabora.

Ko je za Radio-televiziju Bosne i Hercegovine (BHRT) - neka digne ruku. Ko je za Radio-televiziju Federacije BiH (FTV) - neka kaže ja! Pa ćemo se prebrojati - je l' - po dobroj, staroj matrici.

Suština, FTV duguje više od 1,5 miliona maraka BHRT-u od decembra do početka maja.

Opravdavaju se da su suočeni s nedostatkom osnovnih prihoda otkako je prekinuta naplata RTV takse krajem 2023. godine.

Pozvali su BHRT da potpiše ugovor s „Elektroprivredom BiH“ kako bi se osigurala zakonska raspodjela RTV takse, što bi omogućilo nesmetano emitiranje programa i očuvanje javnih emitera.

S druge strane, BHRT je prekinuo produkciju i emitiranje programa FTV-a, osim proizvodnje Dnevnika i vijesti Radija i Televizije. Jučer su uslijedili dramatični komentari na društvenim mrežama s opaskom - medijski mrak. OK, FTV nema novca. OK, ali ni BHRT nema novca.

Znate šta je još OK? Ni jedna ni druga državna odnosno entitetska medijska kuća nema aman-zaman kvalitetan program. I to je svima uredu, na to se niko ne žali.

Ima i treća strana svega toga - vlast! Umjesto da se za glave fataju, pomažu jedni drugima, svako u svojoj oblasti, da se iznađe rješenje, predstavnici Federalne vlade odlučili su se s osmijesima jučer provozati gradskim prijevozom. Vijest svakako vrijedna hvale, jer autobuse, tramvaje, trolejbuse iznutra dugi niz godina svakako nisu vidjeli. A što i bi kad imaju svoje vozače, a poneko i službeni auto koji koristi.

Smijenite upravljačke strukture, ako je potrebno, i FTV-a i BHRT-a. Neka stručnjaci naprave rekonstrukciju njihovih programa ne bi li postali primamljivi gledaocima, pa da građani sami plaćaju RTV taksu, a ne jer im se to nameće. Jer zašto bi iko plaćao koji god iznos za nešto što i ne gleda ili ne gleda dovoljno?!

Mora postojati rješenje, jer, realno, FTV ne može platiti ako nema para, BHRT mora potraživati taj novac jer ni on nema para. Ima i treći - RTRS, njih niko i ne spominje, a također duguje pozamašnu svotu novca državnom emiteru. Ili možda BHRT ne smije zaprijetiti pa provesti u djelo isto što su učinili FTV-u.

Donesite odluku, makar i pogrešna bila. Sve je bolje od slanja poruka putem medija ili društvenih mreža kako je situacija dramatična (kao da nije već mjesecima, pa se ništa konkretno nije učinilo)!