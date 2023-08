Dino Merlin o peticijama: Sud u Beogradu je utvrdio da nikada nisam vrijeđao Srbe

Dino Merlin rasprodao je do sada tri koncerta u beogradskoj Štark areni (18, 19. i 21. novembar), a u toku je prodaja za četvrti, za 22. novembar 2023. godine.

Naime, pjevač je dugo šutao o navodnim izjavama koje je dao na račun Srba, a sada je, nakon medijske ilegale, progovorio za Kurir o svemu i otkrio šta je zapravo istina.

Dino je spomenuo i peticiju koja je pokrenuta protiv njega, a tiče se zabrane ulaska u Srbiju.

- Mali ili nemali broj izmanipulisanih ljudi - svejedno, to su i dalje izmanipulisani ljudi. Vi možete voziti Formulu 1.300 na sat, ali ako vozite u pogrešnom smjeru, niste na dobrom putu. Kad neki krajnje zlonamjerni manipulatori postave nešto ovakvo maliciozno za izjašnjavanje, onda običan čovjek koji čita samo naslove reaguje kako reaguje; ne provjerava, samo klikne, jer za klik ne treba veliki trud. Iskreno rečeno, žao mi je ljudi koji se izjašnjavaju na bazi ovakvih notornih neistina. Ali ja sam ubijeđen da ogromna većina s gnušanjem odbacuje ovakve i slične peticije i inicijative koje nanose nenadoknadivu štetu ukupnom društvu i svima nama. Naravno da mi je drago da je peticija u međuvremenu uklonjena, što sam i očekivao, i to je i jedino pravedno. Jer, kako kaže stara mudrost: "Možete neke ljude varati sve vrijeme i sve ljude neko vrijeme, ali ne možete varati sve ljude sve vrijeme" - rekao je Merlin na samom početku.

Navodne izjave

Dino se dotakao i pomenutih izjava protiv Srba i konačno priznao da je sud u Beogradu donio presudu u njegovu korist i da on te riječi nikada nije izgovorio.

- Nije mi prvi put da se izjašnjavam o ovoj temi. Neki beskrupulozni ljudi uporno žele da me prikažu onakvim kakav ja nisam. U istom maniru, 2011, 2015. i evo i 2023. Dakle, kada god nastupam u Beogradu, kontinuirano recikliraju jedan te isti narativ i uporno manipulišu, konstruišu, spinuju, falsifikuju, i bacaju ljudima prašinu u oči. Višestrukost ovakvih i sličnih sramnih i degradirajućih kleveta i uvreda na moj račun morao sam opovrgnuti na sudu. Viši sud u Beogradu poslije petogodišnjeg suđenja donio je pravosnažnu presudu broj P3. 340/15 od 12. 2. 2020. godine (potvrđenu od strane Apelacionog suda u Beogradu presudom broj Gž3 184/20 od 3. 2.2022. godine). U obrazloženju navedene presude sud je, između ostalog, zaključio sljedeće: "Nedozvoljeno je pripisivanje Dinu Merlinu sintagmi o bolesnim Srbima kao i opisivanje Dina Merlina kao lica koje se proslavilo antisrpskim stavovima s obzirom da u sudskom postupku nije utvrđeno da je Dino Merlin ikada davao izjave koje bi predstavljale činjeničnu podlogu za ovakve zaključke. Polazeći od utvrđenih činjenica da su objavljene informacije nepotpune, neprovjerene pa samim tim i neistinite, stav je suda da su ovi tekstovi objavljeni s ciljem stvaranja animoziteta publike i čitalaca prema Dini Merlinu - rekao je Merlin između ostalog i stavio tačku na brojne spekulacije i teorije.

Merlin je dodao i da je ponosan što je odziv za njegove koncerte ovoliki.

- Iskren da budem, ponosan sam. Ovo je stvarno potpuno neočekivano i jako sam zahvalan svima koji ukazuju ovakvu čast mojim pjesmama i meni. Nadam se da ću ovo ogromno povjerenje moje publike opravdati. Već sad pokušavam da se, koliko je to moguće, fokusiram na onaj najvažniji, kreativni do - priznao je pjevač.

O zastavama

Pjevač je istakao i da je vijest da su srpske zastave zabranjene na njegovim koncertima, također neistinita.

- Nažalost, još jedna u nizu neistina i još jedan pokušaj da se kao osoba diskreditujem kod moje publike i javnosti. Neki ljudi izgleda jako dobro žive od blaćenja drugih. U pogledu navodnih zabrana unošenja zastava Republike Srbije na koncert, sud je presudio da su i to neistinite tvrdnje i predstavljaju grubu zloupotrebu činjenica usmjerenu na narušavanje mog ugleda - istakao je Dino i dodao:

- Kao žrtva s teškim ožiljcima, jer u ratu su mi poginuli moja desna ruka i menadžer Kemal Bisić, basista Aleksandar Aćimović, klavijaturista i saksofonista Mustafa Nurak Bugi, otac moje supruge, Nezir Poljo i još nekoliko članova naše rodbine, da dalje ne nabrajam - možete zamisliti koliko sam u tim trenucima bio bijesan i očajan, ali ni tad nisam mrzio - potpuno sam siguran da pomirenje na ovim prostorima nema alternativu. Svi mi, svakim dijelom svoga bića, moramo raditi na tome, jer ništa samo od sebe neće doći. Prije svega, ne smijemo biti ravnodušni prema govoru mržnje, jer, kao što znamo, fašizam nikad ne dolazi prvo u uniformama, već ovakvim brutalnim govorom. Potreban nam je narativ koji ulijeva poverenje i nadu u budućnost, ali moramo biti otvoreni i pošteni. Neki ljudi moraju proći katarzu i barem znati reći "sorry" - nekad to nije lako, ali oslobađa. Načinom na koji živim i radim, a to najbolje možete čuti i osjetiti u mojim pjesmama, kako se ponašam privatno i u javnosti, nastojim spajati ljude, zaobljavati oštre bridove i zacjelivati rane. Na koncertima često govorim o tome kako moramo uvažavati potrebe drugih i drugačijih i, ako malo bolje pogledamo, vidjet ćemo koliko je više onoga što nas spaja od onoga što nas razdvaja - iskren je Merlin.