Adna Svraka: Na sceni sam nosila svoje kreacije

- Ako mislite na te famozne pletenice, da tako je, taj dio mog stajlinga se izgubio. To je bilo nešto specifično po čemu su me ljudi pamtili i prepoznavali, mada sam i sada zapažena po pitanju frizure i boje kose. A, što se tiče stajlinga to su bile većinom moje kreacije. I sada sve što nosim na sebi ima tu neku specifičnost koja meni daje neku posebnu zanimljivost na estradi

- Naravno da sam željela, to je želja svakog takmičara da stigne do finala. Ali, nismo i ne možemo svi biti najbolji, tako da se ja nemam prava žaliti. Sasvim sam, ne zadovoljna već prezadovoljna. Neki ljudi kažu moglo je i bolje, ali to bolje može da dođe kada se ustalim na estradnom nebu, kada steknem neku stabilnost, sigurnost, pa to bolje može da bude u mojoj samostalnoj karijeri, na kojoj mnogo radim.

Većim dijelom takmičenja u „Zvezdama Granda“ pjevala si pop rok pjesme, ali bez narodnjaka nema posla?

- Slažem se upotpunosti, ali nešto što meni najbolje leži i gdje sam se pronašla kao pjevačica je upravo ta pop rok muzika. Međutim na javnim svirkama, nastupima prilagođavam se koliko mogu, onome što publika voli i traži, a to su narodnjaci. Čak razmišljam o tome, da prva pjesma koju bih snimila i objavila da bi mogla da bude sa primjesama folka, jer u tim i sa tim pjesmama je posao. Da pjesma bude komercijalna i da ljudi slušaju.

Koji su ti bili najteži momenti tokom takmičenja?

- Uh baš ste me zatekli tim pitanjem. Iskreno, bilo ih je zaista dosta. Ali, bih ovom prilikom izdvojila taj prvi nastup, trema me spucala, nisam znala kako će sve to da izgleda, da bude, kako će žiri da glasa? Ma, svašta nešto se nakupilo na tom prvom nastupu. Pa, onda kako je takmičenje odmicalo komentari žirija, da li je to za mene ili nije, da li ja to treba da radim? Ali, sve sam to preživjela, prije svega zahvaljujući mojoj mentorici Viki Miljković koja me ohrabrivala i usmjeravala. Viki mi je bila vjetar u leđa. Ali, sve je to nestalo u petom krugu, tada sam i ispala, jer sam tu nekako bila najsigurnija, tu sam najbolje sebe pokazala, bila sam takva kakva sam i na svirkama. Ali, sve je to uspjeh.

Koga si se najviše „plašila“ od članova žirija?

- Nije to bio nekih strah ili plašljivost od bilo koga, jer sve su to stručni ljudi, ljudi od svog posla. Ali, eto kada me pitate, nekako sam najviše strijepila šta će da kaže Bosanac, jer on uvijek ima neke komentare nad kojima čovjek treba da se zamisli. Ali, svaki njegov komentar sam shvatala i prihvatala kao pozitivnu kritiku.