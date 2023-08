Preminuo legendarni Berni Marsden, gitarista Whitesnakea

Berni Marsden (Bernie), prvi gitarista grupe „Whitesnake“, preminuo je u 72. godini.

Prema saopštenju njegove porodice, muzičar je „umro mirno u četvrtak dok su njegova supruga i kćerke bile pored njega“.

Oni su dodali da Marsden nikada nije izgubio strast za muzikom, pisanjem i snimanjem novih pjesama do kraja.

Jedan od najistaknutijih britanskih rok i bluz gitarista, Marsden je napisao ili bio koautor nekoliko hit pjesama Whitesnakea, uključujući „Fooy for Your Loving“, „She's a Woman“, „Walkin in the Shadow of the Blues“ i „Here I go again“.