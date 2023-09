Nikola Rokvić za „Avaz“: Na Ilidži su me preplavile emocije, jer tu je počeo moj pokojni otac

- Uvijek se radujem kad dođem u Sarajevo i volim da budem u tom gradu. Osjećam se voljeno od naroda i raje. Imam dosta prijatelja, kumova u Sarajevu, tako da se uvijek radujem dolasku. Ovaj put boravak u Sarajevu je za mene bio posebno emotivan, jer sam nastupao na Ilidžanskom festivalu, na festivalu o kojem sam slušao od svog rođenja, od svog oca Marinka na kojem je on započeo svoju karijeru. Preplavile su me snažne emocije, radosti, tuge, ponosa i sve to nekako u istom trenutku... Ali tu je uvijek ljubav koja je jača od svega i koja nosi sve te emocije i preobražava sve u radost i lijepe trenutke.

Nije kraj

Jedna od asocijacija na Vas je ime Vašeg oca, kako se nosite s teškim gubicima?

- Sve je to sastavni dio života i normalno je da roditelj odlazi i sve je to prirodno. Desilo se prerano, Marinko je bio mlad i u punoj snazi, nikada bolestan nije bio. Mislim da je sve to prirodno da ide nekako po redu, tragedije su kada mladi idu, a roditelji ostaju. Mi imamo našu djecu i idemo dalje i vjerujemo da ovdje nije kraj, da ćemo svi biti zajedno kada dođe vrijeme.

Vaša majka Slavica je uvijek tu za Vas i Vašu djecu. Veoma je aktivna na Instagramu i bavi se proizvodnjom prirodnih kozmetičkih proizvoda, kolika ste podrška jedni drugima?

- Majka Slavica je uvijek tu za nas i uvijek je bila i u našem odrastanju odrekla se svoje karijere u mladosti zarad nas i našeg vaspitanja i jednostavno je bdila iznad nas i učila nas životu i bitnim stvarima, majci sam zahvalan na svemu, najviše što nas je izvela na pravi put i bila tu za nas, jer je otac mnogo radio i bio van kuće, on je opet bio autoritet i učestvovao u našem vaspitanju, ali najveću ulogu igrala je Slavica.

Ko Vam je najveća podrška u životu?

- Naravno, porodica, moja Bojana, moja djeca, brat, majka, to je nekako najuži krug ljudi, tu su i prijatelji... Osobe za koje živim i bez kojih ja ne bi bio to što jesam.

Kako ste upoznali suprugu?

- Svoju suprugu sam upoznao na pustom ostrvu, tu smo se i zavoljeli. Već 13 godina smo zajedno, kruna naše ljubavi su naša djeca i ja nekako mislim da se do prave ljubavi tek dolazi. Vjerujem da naše vrijeme tek dolazi i da ću s Bojanom ostvariti pravu ljubav.

Koju pjesmu uvijek naručujete?

- Pjesmu koju uvijek naručujem... pa u posljednje vrijeme volim onu „Kad ja pođoh na Bentbašu“, ta pjesma mi se uvijek dopada i naravno neka Marinkova poput „Polomio vetar grane“.

Očeve riječi

Koja Vaša pjesma najviše dotakne publiku?

- Mislim da je to pjesma „Med i slatko grožđe“, ali moram da izdvojim i pjesmu „Oprosti mojoj mladosti“ koja živi iz generacije u generaciju i mladi je slušaju i vesele se uz nju kao da je izašla prije mjesec. Veoma mi je drago da generacije rastu, vesele se i raduju uz moje pjesme.

Koja od Vaših pjesama Vam je najomiljenija i iza koje od pjesama se krije posebna priča?

- Najdraža pjesma mi je „Oprosti mojoj mladosti“, a zanimljiva priča se krije iza pjesme „Med i slatko groždže“, kada sam je donio kući, Marinko me je pitao: „Sine, zar ćeš ti stvarno da snimiš ovu pjesmu, ova pjesma ne valja ništa“, tako da je to bilo zanimljivo, ja sam rekao: „Ja želim da je snimim i moram da je snimim“. Bio sam u pravu, a zanimljiva stvar je da Marinko shvatio da je pogriješio i poslije je svoje koncerte i nastupe započinjao baš s tom pjesmom.

Sportski život

Kako se nosite s izazovima na estradi?

- Nemam izazova nikakvih, sve sam to prošao dok sam bio mlad. Vidio sam šta je estrada dok sam bio dijete, preko mog oca, a onda kada sam sam stasao. Ne pratim estradu, niti dešavanja, imam svoj život, ne takmičim se ni sa kim osim sa samim sobom. Trudim se da živim porodični i sportski život, tako da izazova nekih nemam.

Biste li uradili duet s nekim od poznatih bh. pjevača, i kada biste uradili, ko bi to bio?

- Izdvojio bih Halida Bešlića i Dinu Merlina, s njima bih volio da jednog dana uradim neki duet.

Kad me je Halid pozvao na binu

Koji nastup će ostati najupamćeniji za Vas?

- Možda jedan od nastupa koje bih izdvojio je davne 2007. godine, kada sam prvi put došao u Sarajevo i to na koncert Halida Bešlića u Zetri, kada nisam planirao da pjevam, ali kad me je vidio, rekao je: „Hajde ti, Niđo, izađi na binu da otpjevaš jednu sevdalinku“. Otpjevao sam „Moj dilbere“ i publika me je prihvatila stvarno fenomenalno i tu je „stream“ na YouTubeu, koji i dalje stoji. Mislim da ljubav sarajevske publike i mene traje još od tih trenutaka i danas sam zahvalan Halidu na tome zato što me je pozvao da ja, kao dijete, otpjevam nešto pred velikom publikom.