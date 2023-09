Pjevačica o vezama sa starijim muškarcima: Bilo je odvratno

Pjevačica, koja je prije bila u vezi s Vilmerom Valderamom (Wilmerom Valderramom) unatoč njihovoj 13-godišnjoj razlici u godinama, gostovala je u "The Howard Stern Showu", gdje je otkrila da više nema tih problema i da je sad u zdravoj vezi. Nada se da će se jednog dana vjenčati i imati djecu.

Pjevačica Demi Lovato otkrila je da njena veza s momkom Džordanom (Jordanom) Lutesom dobro napreduje nakon što je riješila svoje probleme zbog kojih su je isključivo privlačili dosta stariji muškarci. Svoje prošle veze sa starijim muškarcima opisala je kao odvratne, javlja Page Six.

- Sada sam s partnerom koji je mojih godina. Kada se sada osvrnem na prošlost i moje izlaske s dosta starijim muškarcima, pomislim kako je to bilo odvratno - ispričala je pa dodala:

Nestvarna privlačnost

"Postoji to partnerstvo u kojem prevladava magnetska privlačnost i taj način na koji se zajedno smijemo... Non stop je tako. Mislim da ako ste pronašli nekoga uz koga se osjećate sigurno, ko vas toliko privlači, s kim se neprestano smijete, to je formula za stvarno sjajnu vezu."

Lovato se prvi put povezala s kanadskim umjetnikom, koji je koautor više pjesama na njenom albumu "Holy Fvck", dok je prošle godine radila na novoj muzici. Prije njega povezivali su je s nekoliko starijih muškaraca, uključujući i spomenutog Valderamu.

S njim je vezu započela 2010. godine. Ona i 43-godišnji glumac bili su zajedno, s prekidima i mirenjima, punih šest godina. Upoznali su se kad je njoj bilo 17 godina, no nisu potvrdili vezu sve dok nije napunila 18 godina. On je tada imao 29 godina.