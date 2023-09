Dostojanstvena i nepokolebljiva Donna Ares: Ja nisam ona što bi pala na koljena

Status jednog od boljih kantautora naše muzičke scene Azra Kolaković izgradila je uz pomoć pet studijskih albuma, koji su joj donijeli hitove kao što su: “Ti me više ne voliš”, “Ja sam tatin sin”, “Sviraj nešto narodno”, “Ubila me tvoja nevjera”, “Idi, idi moja vilo”, te njen najveći hit i sada već kultnu pjesmu “To mi nije trebalo”.

Ljubav nije dovoljna za sreću. Često se to zaboravi, pa onda osjećaj zaljubljenosti, umjesto da čovjeku da krila, okiva ga nekim stegama kojih se jako teško osloboditi. Ta njena želja za slobodom dočarana je energičnijim tempom pjesme koji se pojačava kako ona odmiče. Lagana balada vrlo brzo prerasta u žustru i dinamičnu pjesmu u kojoj je i vokalna ekspresija poprimila nepokolebljiv ton. Otud i stihovi – i da me udariš pred svima ne bi boljelo, ja ću po svom, ma koliko koštalo.

Pjesma priča priču o ljubavnom paru koji ne nadajhnje jedno drugo, već su stega koja koči, usporava, sputava slobodu i guši sve ono što je čovjeku potrebno da bi bio čovjek. Ona je u ovoj pjesmi toga postala svjesna, to naglas izgovorila, te time stekla toliko željenu slobodu.

Nisu sve ljubavi sretne i ne treba žaliti za svakom. To je poruka koju nam je ovom pjesmom ostavila Donna Ares. Ona je i na primjeru ove pjesme i svojim životnim primjerom pokazala da treba ostati svoj, dostojanstven, odlučan i nepokolebljiv. Moramo spoznati šta je u životu vrijedno žrtve, jer mnoge stvari nisu, iako tako izgledaju. To ne treba nikome, to ni njoj nije trebalo…