Daniel Popović tvrdi: Čola je bio ljubomoran na mene

- Nisam baš kao Čola, on je ikona. Moja tadašnja vjerenica se slikala s njim, pokazala mi pregršt slika, ja nisam reagovao, rekao sam OK. Kasnije se desilo da zove mene Čola i pita me: “Čuj, Daniel, je l’ kod tebe bila Elizabeta”, tad je bio s nekom Elizabetom iz Rijeke, moja žena je imala manekensku agenciju, mnoge su dolazile kod nje tada, ja mu kažem: “Bila je ona u mojoj kući, ali ne znam koja je od njih Elizabeta.” On se uplašio, hoću reći, ja njega nisam zvao kad se slikao s mojom vjerenicom, ali on mene jeste – objasnio je Daniel.