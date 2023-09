Poznata hrvatska pjevačica otkrila: Bila sam žrtva seksualnog zlostavljanja

- Moja baka je znala reći: "Ja ću to ponijeti u grob". Tako sam ja odlučila da nikada nikome niti slučajno neću reći, nego da ću to ponijeti u grob - rekla je Tajči koja je gostovala kod Tatjane Jurić u podkastu "Skip or Beep' bravo! "radija.

Na pitanje zar nije rekla barem majci, Tajči je odgovorila kako ni njoj nije rekla jer je majka više ne bi pustila nigdje samu.

- Bojala sam joj se reći jer sam ju željela zaštititi. Kako nešto tako užasno reći mami? Ma puklo bi joj srce - rekla je.

Nema imena, to nije uopće niti važno

Muškarca koji ju je zlostavljao nikada nije prijavila.

- Nema imena, to nije uopće niti važno, jer to je toliko puno vremena prošlo, ne možeš ti sada nekoga tražiti, nije to cilj... Ja ne znam je li ta osoba živa uopće, a s druge strane da ulažem energiju u to - rekla je Tajči.