Rođendansko iznenađenje za Šemsu Suljaković: Slavila sam svoj život, kroz suze izbacila dio tuge

Šemsa Suljaković je po ko zna koji put dobila potvrdu koliko je njeni fanovi vole i poštuju.

- To nije samo poštovanje, to je baš ljubav. Vjerujte da je to tako. Voljena sam, kao izvođač svih tih pjesama - kazala je primadona folka, koja je 29. septembra, ušla u još jednu godinu života. Nije, kaže nam, planirala nikakvo slavlje.

- Namjera mi je bila da spremim lijep ručak za bližnje. Kakvi rođendani? A onda me zvao Medo, menadžer s kojim često radim. Želio je da dođem u Njemačku. Takve molbe ne mogu odbiti. Nisam se mogla, ama baš nikako, izvući.

- Odem u Kostanc. On zakupio salu da pjevam - pričala nam je Šemsa.

Koji doček, brdo cvijeća, poklona... Upriličen je bio i svečani ručak, za mene i moje prijatelje. Doveo nas je pred svršen čin. Nisam dozvolila nikakvo slikanje i reklame. To meni ne treba. Ne želim da se stavljam u niz hvalisavaca. Ja sam sve izgradila glasom i pjesmom - kazala je pjevačica s kojom je bio i njen dragi prijatelj Jašar Ahmedovski koji je svojim prekrasnim repertoarom uveselio i legendarnu pjevačicu.



A naveče se desio lom. Kažu grad ne pamti takvu zabavu. Puno, sve do posljednjeg mjesta.

- Slavila sam svoj život, kako kažu i svu tu ljubav, koja mi je značila mnogo. Pjevala i plakala i smijala se, svega je bilo. Na tom nastupu iz sebe sam izbacila dio tuge, a ujedno "napojila" dušu tom pozitivnom energijom koju su mi poklonili ti mladi ljudi. Divno i nezaboravno! Iskreno, to treba kod dragog Boga zaslužiti. Možda zvuči neskromno, ali to su činjenice - bile su Šemsine riječi koje je na kraju izgovorila drhtavim glasom.