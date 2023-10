Drejk (Drake) je predstavio singl "8AM in Charlotte" najavljujući novi album "For All the Dogs", a koja donosi zanimljiv tekst u kom između ostalog govori "Gdje ja idem, ideš i ti brate, mi Jugosloveni".

U spotu glumi Drejkov sin Adonis Graham, a uključuje uvod u kojem objašnjava ilustraciju koju je upravo nacrtao. Adonis je također napravio omot albuma koji je nacrtao za očevu ploču.