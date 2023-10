Simbol jednog vremena: Priznajmo, mi smo "Yugo 45"

View this post on Instagram

Zanimljiva osobenost ove pjesme je i ta što prikazuje život nakon što je Yugo ostavljen u maloj bašti na milost i nemilost novom vremenu, novim ljudima i novom poretku. Njegovi vlasnici su otišli s dvije kese u rukama, a on je ostao kao spomenik nekog srećnijeg i bezbrižnijrg vremena.

Interesantan je i doživljaj ove pjesme Seje Seksona:

-Duh Jugoslavije još uvijek postoji. On nije čak vezan ni za 20. stoljeće, to je ideja koja postoji puno duže. Ne treba zaboraviti da je Jugoslovenska akademija nauka osnovana skoro pedesetak godina prije jugoslovenske države, ako se sjetimo našeg dobrog Štrosmajera, a da ne govorim i kasnije o dalmatinskim političarima koji su stajali iza te ideje… Nažalost, ,,potklipilo” nam se sa tom našom elitom, sa vlašću od kraljeva do komunista, koja je propustila da realizira jednu lijepu ideju, ali to ne spriječava ljude da u njihovim dušama i emocijama da ona postoji i postojat će, što se vidi i po uspjehu pjesme ,,Yugo 45” kao jednog proizvoda koji je zajedničkih ruku djelo, sinonim te zemlje. Kažem, nažalost nismo imali sreće u realizaciji. Što bi rekla Dubioza ,,igrali smo dobro, ali za**b’o nas sudija”.