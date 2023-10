Oglasila se Aleksandra Prijović o spornoj izjavi: Svi vrlo dobro znaju da sam ja Srpkinja

Moja porodica vuče porijeklo iz Srbije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine, kao i mnoge porodice na našim prostorima. Izjava koju sam dala potpuno je izvučena iz konteksta, a možda i s moje strane loše sročena, jer sam željela da kažem da sam neko ko se osjeća kao kod kuće u svim ovim republikama.

Muzika treba da nas spaja, a ne razdvaja

Muzika treba da nas spaja, a ne razdvaja. Žao mi je što je poruka zajedništva i ljubavi prenesena loše. Nikada se ne odričem svog. Znam da ćete me razumjeti – napisala je pevačica i na kraju dodala srce.

Sporna je izjava:

- Kad negdje pročitam „srpska pjevačica”, ja bih to izbacila. Ne volim da kažem da sam bilo čija – ja sam pjevačica svih i volim sve. Ne želim da me iko prisvaja i govori „samo naša”. Gdje god da dođem publika me super dočeka, i osećam se kao da sam odrastala u svakoj od tih država.