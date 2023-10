Jasna Gospić smatra da njena slika treba biti u Domu mladih: Obratila se nadležnima

Zbog činjenice da se njena slika ne nalazi na kućnom zidu Doma mladih u Sarajevu, nadležnim se obratila Jasna Gospić.

Njima je svejedno, ali meni nije

- Pogodilo me je da samo moja slika nije postavljena među slikama mojih kolega, iako to zaista zaslužujem, prema mom mišljenju. Njima je svejedno, ali meni nije. Rukovodstvo Doma mladih i ne zna ko su svi ti ljudi na slikama, pa kako će onda primijetiti da neko nedostaje. Po prirodi sam tolerantna i razumna, na mnoge stvari ne reagujem, ali ovo me je zaista pogodilo - kaže Gospić.

Kako dalje dodaje, kontaktirala je sadašnjeg direktora Damira Petrinića, koji joj je rekao da mora organizovati i održati koncert u Domu mladih, pa da to bude povod za postavljanje slike.

"Dođi u pet do pet"

- Ne znam da li on zna koliko sam puta nastupala u Domu mladih, što solistički, što s kolegama. On ne zna da se u Domu mladih svake subote održavala koncertna veče "Ko nekad u osam", na kojoj sam skupa sa svojim kolegama nastupala, ne zna da je u Domu mladih započela moja pjevačka karijera, kao i u dvorani "Mirza Delibašić". Na toj sceni je prvi put izvedena bezvremenska pjesma "Dođi u pet do pet". Skenderiju i Dom mladih doživljavam s posebnom ljubavlju i sjetom. Rukovodstvo Doma mladih, ako smatrate da mi tamo nije mjesto, žao mi je da tako mislite. Međutim, mislim da se radi o najobičnijoj lijenosti i nezainteresiranosti. Vi ćete biti i proći, ali moja muzika i ja ćemo ostati, sa slikom ili bez nje, sviđalo se to vama ili ne - oglasila se Gospić.