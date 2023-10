Simbol stradanja, patnje i prkosa: Kultni sevdah Maria Drmaća

Drmać glumi mladog logoraša koji je talentiran za pjevanje, a kojeg čuvari logora pozivaju da im pjeva za njihov ćeif dok večeraju. Na torturu, poniženja i iživljavanja on odgovara time što pjeva pjesmu o jednoj romansi. Sama sevdalinka ni po čemu nije sporna i ne bi trebala izazvati provokaciju tih stražara koju je izazvala. To se desilo zbog interpretacije mladog pjevača.

Izmrcvaren, izgladnio, napaćen, on staje pred stražare i tiho, jedva čujno počinje svoju pjesmu. Čovjek bi pomislio da je više mrtav nego živ, da u njemu nema snage ni glas valjano da ispusti. Međutim, kako koji stih odmiče on pojačava intonaciju, jasno dajući do znanja svojim tamničarima da im se inati i da im prkosi. Isprovocirani, a nemoćni da svoju frustraciju kanališu na drugi način, kažnjavaju ga mučkim batinanjem.

Tako je ljubavna narodna pjesma postala rodoljubiva, ona koja diže moral i daje snagu u trenucima kad nema snage, ali i simbol stradanja, patnje, prkosa. Time nam je umjetnik pokazao šta zanči dati lični pečat umjetničkom djelu. Iako smo pjesmu toliko puta slušali i vjerovali da je poznajemo, predstavljena nam je kao da je po prvi put slušamo.